У Дніпрі затримали кримінальника, який використовував підроблене посвідчення СБУ

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України затримали у Дніпрі кримінальника, який використовував підроблене службове посвідчення майора СБУ.

Під час обшуків у автомобілі та за місцем проживання псевдопрацівника Служби правоохоронці виявили підроблене посвідчення майора СБУ та елементи для виготовлення ще одного, 3 пістолети із ознаками переробки під вогнепальну зброю з боєприпасами, обладнання для переробки зброї, 8 поліетиленових пакетів із сировиною з вмістом наркотичних речовин, знаряддя для відкриття замків, засоби зв’язку.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз, фігуранту планується повідомлення про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Операцію проводили співробітники ГУ внутрішньої безпеки СБУ спільно з ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

СБУ