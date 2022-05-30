У Дніпрі затримали місцевого жителя, який стільцем убив чоловіка

Під час конфлікту підозрюваний наніс 56-річному потерпілому тілесні ушкодження дерев’яним стільцем по голові, від отриманих травм чоловік помер на місці.

26 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в сторожці на території одного з садівничих товариств в Дніпровському районі виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями без ознак життя.

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції спільно з поліцейськими відділення поліції № 8 встановили та розшукали 40-річного раніше судимого місцевого жителя, який може бути причетний до злочину. Як з’ясували правоохоронці, 26 травня близько 2.30 між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний наніс потерпілому дерев’яним стільцем смертельні удари по голові та втік з місця злочину. Від отриманих травм чоловік помер.

29 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання передбачене санкцією статті — до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції