У Дніпрі затримали двох грабіжників, які здійснили напади на жінок

Погрожуючи розбитою скляною пляшкою, зловмисник заволодів мобільним телефоном потерпілої та втік.

23 грудня близько 12.45 біля одного з будинків по вулиці Гулі Корольової в Індустріальному районі міста зловмисник побачив в руці у жінки гаджет та вирішив її пограбувати. Він розбив пляшку і погрожуючи склом, почав вимагати віддати мобільний. Коли отримав відмову, кинув скло у жінку та відібрав у неї телефон.

Після скоєння злочину підозрюваний здав викрадене до найближчого ломбарду.

Вжитими заходами оперативники кримінальної поліції відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції менше ніж за годину розшукали та затримали нападника.

24-річного місцевого жителя затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності.

24 грудня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за злочин – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

***

Зловмисник разом з потерпілою зайшов до ліфту та, погрожуючи ножем, заволодів її сумкою з майном

Злочин стався 22 грудня близько 13.00 в одному з будинків у Шевчеківському районі міста. Злочинець переслідував 59-річну жінку, коли вона поверталася з магазину додому. Слідом за потерпілою підозрюваний зайшов до ліфту та, погрожуючи ножем, відібрав у неї сумку. Після чого вибіг з ліфту та втік.

Оперативники кримінальної поліції відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції встановили та розшукали грабіжника. Ним виявився 36-річний житель міста. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили речі потерпілої.

24 грудня слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП