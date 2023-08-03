У Дніпрі жінка побила до смерті 49-річного містянина

32-річна жінка на вулиці завдала смертельних тілесних ушкоджень своєму знайомому та втекла до іншого міста.

24 липня близько 06.40 по вулиці Генерала Захарченко в Індустріальному районі було виявлено тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановили, що до злочину причетна 32-річна жінка. З’ясувалося, що підозрювана під час конфлікту на вулиці завдала потерпілому удари ногами по тілу. Від отриманих травм чоловік помер.

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції затримали нападницю в іншій області. 31 липня слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції