У Дніпрі зловмисник вдерся до будинку та пограбував літніх людей

Повідомлення про грабіж на вулиці Іларіонівській надійшло патрульним опівночі.

Інспектори оперативно прибули на місце події. Потерпілі 82-річна пенсіонерка та її 56-літній син розповіли патрульним, що до їхнього будинку через вікно вдерся невідомий у масці. Він погрожував зброєю та вимагав гроші.

Коли ж господарі відмовилися їх надати, той сам знайшов сховані збереження й забрав. Власник спробував завадити кривднику, проте зловмисник завдав йому тілесні ушкодження й утік.

Потерпілі надали вичерпні прикмети грабіжника. Їх передали усім екіпажам.

Під час відпрацювання прилеглої території на вулиці Курсантській, неподалік лісосмуги, один з екіпажів помітив чоловіка, схожого за описом. Його зупинили, щоб перевірити.

Спілкуючись з громадянином, патрульні помітили на його одязі сліди крові й запитали, що з ним трапилося. Той відповів, що побився з невідомими.

Однак під час поверхневої перевірки у чоловіка патрульні виявили в кишені предмет, схожий на пістолет, а також ніж та гроші, ймовірно, потерпілих.

На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу для надання правової кваліфікації діям затриманого.

Патрульна поліція України