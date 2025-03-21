У Дніпрі зловмисник підпалив будинок знайомого

Коли господаря будинку не було вдома, підозрюваний кинув в одну із кімнат пляшку із легкозаймистою речовиною, внаслідок чого відбулось займання.

19 березня до поліції надійшло повідомлення про пожежу у приватному домоволодінні в Самарському районі міста. У ході слідчих дій зʼясувалося, що напередодні між чоловіками, які тимчасово проживали разом, сталася суперечка. Після конфлікту підозрюваний дочекався, поки господар помешкання покине оселю й кинув в одну із кімнат пляшку з легкозаймистою рідиною. Внаслідок пожежі у будинку пошкоджено кілька кімнат.

Правоохоронці відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №2 оперативно розшукали 34-річного чоловіка. Поліцейські затримали зловмисника за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

20 березня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2