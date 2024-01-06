У Дніпрі зловмисниця обікрала літніх людей на суму понад 400 тисяч гривень

Називаючись «соціальним працівником», 23-річна жителька Павлоградського району потрапляла до помешкань дніпрян та викрадала їх заощадження.

Правоохоронці Харківщини затримали жінку у 2023 році після вчинення аналогічного злочину. Зараз вона знаходиться під вартою.

Поліцейські Дніпра зібрали докази та довели причетність затриманої до ще 7 крадіжок у жителів Дніпра. Вони встановили схему, за якою діяла підозрювана: жінка пропонувала потерпілим харчові продукти та гроші нібито як гуманітарну допомогу. Потім давала пенсіонерам купюру великого номіналу та просила решту. Таким чином зловмисниця дізнавалась про місце схову грошей і поки потерпілі відверталися – викрадала їх заощадження.

За вказаними фактами відкрите кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють зловмисницю на причетність до аналогічних крадіжок, скоєних на території Дніпра та області. Затриманій загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП