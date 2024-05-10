У Дніпря затримали 26-річного підозрюваного в розбійному нападі на літню жінку

У ліфті багатоповерхівки правопорушник, погрожуючи потерпілій стартовим пістолетом, зірвав у неї з шиї ланцюжок з кулоном.

Злочин стався 7 травня близько 16.30 в Індустріальному районі міста. Як встановили правоохоронці, чоловік зайшов до ліфта разом із 68-річною жінкою. Погрожуючи зброєю, зловмисник заволодів майном потерпілої. Налякана містянка одразу зателефонувала до поліції.

Отримавши від заявниці детальний опис нападника та опитавши ймовірних свідків й очевидців події, переглянувши камери відеоспостереження, оперативники кримінальної поліції відділення поліції № 2 спільно зі співробітниками кримінального аналізу Дніпровського районного управління поліції встановили місце перебування зловмисника.

Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми із законом. Його затримали, коли він виходив з дому. Правоохоронці вилучили у нападника стартовий пістолет та набої.

З’ясувалося, що після скоєння злочину викрадене майно зловмисник здав до ломбарду.

9 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП