У ДТП на Білоцерківщині загинули двоє осіб (фото)

4 жовтня на автодорозі село Рокитне – село Острів сталась дорожньо-транспортна подія.

Правоохоронці попередньо встановили, що 31-річний водій позашляховика Toyota RAV4, рухаючись в напрямку села Острів, здійснив виїзд на праве узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору та продовжуючи рух здійснив виїзд в кювет.

На жаль, внаслідок ДТП водій та його 31-річний пасажир загинули на місці.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліцейські Київщини закликають водіїв бути уважними за кермом та дотримуватись ПДР.

Відділ комунікації поліції Київської області