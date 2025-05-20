У ДТП в Ізмаїлі за участю «швидкої» та легковика одна людина загинула, ще шестеро постраждали (фото)

В автопригоді, що сталася на перехресті вулиць Болградська та Білгород-Дністровська, постраждало семеро людей, одна з них померла.

Попередньо встановлено, що 68-річний водій легкового автомобіля на регульованому перехресті не надав перевагу в русі автомобілю екстреної медичної допомоги, який рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною, в результаті чого відбулося зіткнення транспортних засобів.

У дорожньо-транспортній пригоді тілесних ушкоджень зазнали водій та пасажирка легковика, водій та четверо пасажирів «швидкої». Всіх їх доставили до медичного закладу, де одна з травмованих жінок, 1948 р. н., на жаль, померла. Керманичів транспортних засобів буде перевірено на стан сп’яніння.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Одещини