У глухівчанина вилучили 3 тонни браги і 600 літрів самогону

Житель м. Глухів облаштував в своїй квартирі цех по виготовленню самогону.

Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили 3 т браги, 600 літрів готового самогону та 830 пачок цигарок.

У поле зору дільничних потрапив місцевий житель 1969 року народження, відносно якого була отримана інформація, що він виготовляє та збуває самогон. Коли ж правоохоронці навідались до нього додому, були вражені побаченим.

У квартирі самогонщика стражі порядку виявили десятки бочок з самогонною закваскою та рідину, схожу на самогон, а також 2 апарати для виготовлення самогону.

Враховуючи масштаб такого виробництва, самогонні апарати були вилучені, а брага та самогон знищені. Згідно з чинним законодавством порушнику загрожує адміністративна відповідальність за ст. 176 (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) – повідомили журналістам Глухів.INFO у Глухівському відділі поліції.