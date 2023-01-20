У Грузії колишній військовий застрелив п’ятьох людей і покінчив з собою
На сході Грузії, у Сагареджо, минулої ночі колишній військовий відкрив вогонь з балкона квартири по людях, які перебували на вулиці – вбито п’ятьох людей.
Про це повідомляє “Новости-Грузия”, пише УНН.
Загинули чотири мешканці будинку і поліцейський, який кинувся на допомогу. Ще п’ятьох людей поранено, один із них у критичному стані. Стрілок наклав на себе руки, коли на місце прибули спецпризначенці, перед цим із квартири вибрався його син.
Наразі відомо, що той, хто стріляв, – 49-річний Нодар Атуашвілі, він служив у Силах оборони Грузії 15 років, до 2021 року, був у складі миротворчої місії в Афганістані. У квартирі проживав разом із сином останні п’ять років.
Слідство ведуть за статтею про умисне вбивство за обтяжуючих обставин, незаконне придбання, зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів, ідеться в повідомленні МВС країни.
Справу взяв під свій контроль міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі.
За його словами, коли спецпризначенці увірвалися у квартиру, чоловік, який вистрілив собі в голову, перебував на ліжку, зброя була поруч із ним, також лежали гранати.
Мотив злочину невідомий.
Місцеві жителі припустили в розмовах із журналістами, що у чоловіка були психічні проблеми і він приймав якісь ліки. Сусіди також кажуть, що до цього він ні з ким не вступав у конфлікти.Tweet