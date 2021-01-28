У хабарництві викрили керівника одного з лісових господарств Львівщини

Вимагав 70 тисяч гривень за сприяння у безперешкодному відпуску деревини. Затримали посадовця, коли він одержав частину неправомірної вигоди.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівської області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури викрили злочинну схему вимагання та одержання коштів з підприємців регіону, які спеціалізуються на переробці деревини.

До її організації причетний керівник лісгоспу. Посадовець вимагав 70 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск деревини.

У середу, 27 січня, поліцейські затримали керівника одразу після того, як він отримав чергового траншу — 42 000 гривень. Раніше задокументовано два факти надання йому загалом 28 000 гривень.

Керівника лісгоспу затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України