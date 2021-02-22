У Харкові пасажирка поцупила пістолет у водія таксі

У Харкові суд відправив жінку, яка спробувала вкрасти пістолет у водія таксі, на громадські роботи

Жінка вкрала з бардачка машини таксі пістолет, коли водій вийшов на автозаправній станції, йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду Харкова, передає Depo.Харків.

За даними суду, ввечері 29 жовтня 2020 року жінка їхала в таксі разом із приятелем. Водій заїхав на автозаправну станцію на проспекті Московському та вийшов з машини, щоб оплатити пальне. В цей момент жінка відкрила бардачок та побачила там пістолет під патрон «Флобера» моделі «Safari РФ 420».

Обвинувачена взяла пістолет та поклала його в кишеню своєї куртки, після чого водій повернувся та продовжив рух у напрямку вулиці Грицевця. Дорогою чоловік виявив відсутність пістолету, викликав поліцію та не випускав пасажирів з машини до прибуття правоохоронців. Останні й викрили жінку в крадіжці.

Суд визнав жінку винною в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України і призначив їй покарання у виді 80 годин громадських робіт. Пістолет повернули потерпілому.