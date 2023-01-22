У Харкові пенсіонер зарубав знайомого, розчленував та вивіз рештки за місто 

Щоб приховати сліди жорстокої розправи, зловмисник прикопав частини тіла своєї жертви на території садового товариства під Харковом, яке раніше було окуповано ворогом.

21 січня до чергової частини відділу поліції Немишлянського району Харкова звернулася 45-річна жінка. Вона заявила, що виявила у квартирі за місцем мешкання батька тіло людини без голови та рук. Останній раз 80-річний чоловік виходив з нею на зв’язок кілька днів тому і більше ніяк про себе не нагадував. Донька вирішила навідатися до батька і побачила в його оселі моторошну картину.

Працівники слідчо-оперативної групи під час огляду місця події вилучили речові докази: одяг потерпілого та можливі знаряддя вбивства.

За фактом злочину слідчі ВП №2 Харківського райуправління поліції№2 розпочали досудове розслідування та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Працівники кримінальної поліції під час відпрацювання території, прилеглої до місця вчинення злочину, провели поквартирне опитування мешканців багатопід’їздного будинку. Оперативники з’ясували, що батько заявниці напередодні події спілкувався з жителем району з сусіднього будинку. Поліцейські оперативно встановили місце мешкання 84-річного чоловіка і з’ясували, що він не з’являвся вдома вже два дні.

Розтин тіла показав, що вбитим є саме цей громадянин. Батько заявниці, він же власник квартири, де сталося вбивство, відключив мобільні телефони і зник у невідомому напрямку.

Працівники відділу поліції №2 відпрацювали усі можливі місця, де міг переховуватися пенсіонер, перевірили коло його знайомих, родинні та дружні зв’язки, орієнтували на розшук наряди поліції та патрульних.

В результаті чіткої та злагодженої роботи служб та підрозділів поліції зловмисник був виявлений на автобусній зупинці по вулиці Академіка Павлова при виїзді з Харкова.

Під час опитування чоловік пояснив слідчим, що вдень 19 січня зустрів по дорозі потерпілого, якого запросив до себе в гості. З новим знайомим вони вживали спиртні напої. Застілля затягнулося до вечора, в цей час між чоловіками виникла сварка. Гість розлютив хазяїна квартири і той вдарив його кілька разів сокирою в обличчя, після чого спокійно пішов спати. Вранці наступного дня зловмисник побачив, що накоїв, та вирішив позбавитися тіла. Щоб приховати сліди злочину, розчленував і наступного дня вивіз частини тіла на тачці за межі Харкова та закопав їх на території садової ділянки. Після цього зловмисник мав намір виїхати на територію іншої області, а потім покинути межі України, однак був затриманий працівниками карного розшуку.

Поліцейські виявили частини тіла вбитого в тому місці, де вказав затриманий.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Відповідно до санкції статті зловмисник може провести за гратами до 15 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області