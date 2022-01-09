У Харкові рецидивіста викрили у вбивстві сусідки

Тіло 42-річної жінки зловмисник близько тижня тримав на балконі квартири. Щоб приховати сліди злочину, згодом вирішив позбутися його, виніс у мішку з дому та викинув у ставок.

08 січня 2022 року о 15:18 до чергової частини відділу поліції Основ’янського району Харкова надійшло повідомлення від оператора «102». На лінію зателефонувала жінка і заявила про виявлення тіла людини у ставку по вулиці Грозненській.

На місце події виїжджали керівництво обласного главку поліції, районного відділу ХРУП № 1, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти. За адресою поліцейські виявили тіло жінки, ноги якої були зв’язані між собою шнурком з примотаними до стоп скотчем шматками асфальту. За попередніми висновками криміналістів, смерть потерпілої була насильницькою.

Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування тяжкого злочину поліцейські швидко встановили особу загиблої. Нею виявилася 42-річна харків’янка, яка мешкала в будинку по вулиці Грозненській разом із матір’ю та сином. Пенсіонерка розповіла правоохоронцям, що востаннє бачила доньку місяць тому. Із заявою про зникнення родичі до поліції не зверталися, адже жінка вела асоціальний спосіб життя, пиячила та не раз надовго уходила з дому. Також мати повідомила, що донька підтримувала тісні стосунки із 43-річним сусідом. Чоловік заявив поліцейським, що не бачив потерпілу близько місяця і де вона може бути не знає. Натомість інша сусідка згадала, що на початку грудня минулого року помітила потерпілу у компанії іншого чоловіка, який теж мешкає в цьому ж будинку.

Таким чином оперативники вийшли на слід людини, ймовірно причетної до скоєння злочину. Чоловік раніше неодноразово був засуджений за скоєння крадіжок та підозрювався у вчиненні грабежу. В ході проведення розшукових заходів, під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова, поліцейським вдалося зібрати беззаперечні докази його провини. Як з’ясувалося, 7 грудня 2021 року жінка разом з іншими знайомими вживала алкоголь в гостях у 50-річного сусіда. Під час розпиття спиртного між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив жінку кулаком в обличчя. Вона впала на підлогу, а компанія продовжила застілля в іншій кімнаті. Коли вечірка закінчилася, жінка вже була мертвою.

Через деякий час хазяїн квартири виніс тіло вбитої на балкон та зачинив. Приблизно за тиждень зловмисник поклав тіло до будівельного мішка та відніс до ставку неподалік свого будинку.

На даний час чоловік зізнався у вчиненні тяжкого злочину та співпрацює зі слідством. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області