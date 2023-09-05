У Харкові взято під варту покидька, який забив до смерті власну дружину

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 1 вересня підозрюваний разом зі своєю дружиною перебував вдома, у квартирі по вул. Старовій у Харкові. Проте подружнє життя не було щасливим. Тривалі сімейні чвари цього дня завершились смертю жінки.

Під час конфлікту чоловік почав бити руками дружину по голові та обличчю. Після цього він штовхнув її, від чого жінка впала обличчям вниз.

Внаслідок отриманих травм потерпіла загинула на місці.

За клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура