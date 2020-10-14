У Херсоні чоловік кидався з ножами на родичів

Від мешканців однієї з багатоповерхівок надійшло повідомлення про бійку на подвір’ї будинку. На місце події терміново виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські з’ясували, що 34-річний мешканець будинку, перебуваючи у нетверезому стані, став погрожувати фізичною розправою подрузі своєї дружини.

Жінки в цей час спілкувалися на лавочці біля під’їзду будинку. Подруга викликала на допомогу свого брата.

В ході словесної перепалки, нетверезий чоловік вихопив з кишень своїх брюк два кухонні ножи та став кидатися на опонентів. Брат жінки підхопив з підлоги гілку від дерева та, захищаючись, став наносити удари по громадянинові. Згодом вдалося дебошира повалити на землю та вгамувати. Громадяни викликали поліцію та «швидку допомогу».

Родину запросили до відділення поліції, де вони написали відповідну заяву. Хулігана доставили до лікарні, де його оглянули лікарі, після чого відпустили на амбулаторне лікування. Наразі останній затриманий. Вирішується питання про вручення йому підозри за хуліганство. Ножі вилучені в якості речових доказів. Проводяться необхідні слідчі дії. // Вартові еспресо