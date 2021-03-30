У Херсоні спалили автівку заступника начальника поліції

Вночі в обласному центрі спалахнув елітний кросовер. «Мерседес-Бенц» належить близькому родичу одного із заступників начальника Херсонського райуправління поліції. Користується авто він сам. Цікаво, що машина перебувала на автостоянці, яка охороняється (вул. Залізнична). Виклик на 101 надійшов близько 02.00. Коли ДСНС-ники прибули на місце, вогонь вже повністю охопив авто і воно постраждало досить серйозно.

Поліція встановила – машину підпалили, перед цим обливши легкозаймистою рідиною.

Впродовж декількох годин затримали підозрюваних. За даними ГУНП, до злочину причетні троє раніше засуджених (двом по 33 роки, третьому – 31). Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Слідство схиляється до думки, що підпал пов’язаний зі службовою діяльністю представника керівного складу райуправління поліції. Більше подробиць не повідомляється. // Новий день