У Херсонському художньому музеї ідентифікували понад 100 картин, викрадених росіянами

У Херсонському художньому музеї ідентифікували 103 твори мистецтва, викрадені російськими загарбниками.

Про це повідомляє Херсонський художній музей у Facebook.

103 — кількість ідентифікованих творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з Херсонського художнього музею у 2022 році, загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тисяч музейних експонатів.

102 — кількість творів, які перебувають в окупованому Криму, в сімферопольському Центральному музеї Тавриди.

1 — робота, точне місцезнаходження якої невідомо, але є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.

Також музейники повідомили про ще два ідентифіковані експонати — “Ескіз до картини “Урок історії” Самуїла Невельштейна (1965-1966, полотно, олія) та “Вишивальниця” Івана Лободи (1971, полотно, олія).

У музеї зазначили, що на цьому ідентифікація не припиняється, музейники продовжують шукати докази артмародерства росіян і поповнювати список робіт, незаконне перебування яких у Криму, в Центральному музеї Тавриди не викликає сумнівів. // Букви