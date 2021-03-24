У Херсонському СІЗО виявлені численні порушення прав ув’язнених

Під час моніторингового візиту в рамках реалізації національного превентивного механізму представником Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Наталією Бородич разом з працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до державної установи «Херсонський слідчий ізолятор» та Херсонської міської медичної частини філії ДУ «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Херсонській області виявлено порушення прав ув’язнених.

Порушується право на гідні умови перебування: моніторами встановлено факт перенаселення слідчого ізолятора, зокрема в установі утримується 400 осіб за планового наповнення 277 осіб, у зв`язку з чим недотримується встановлена норма жилої площі на одну особу. Крім того, у більшості камер ліжка розміщено у три яруси.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про попереднє ув’язнення», основними вимогами режиму в місцях попереднього ув’язнення є ізоляція осіб, взятих під варту, постійний нагляд за ними та роздільне їх тримання. В порушення зазначених вимог, під час вивчення медичної документації моніторинговою групою виявлено жінку, яка завагітніла через 7 місяців після поміщення в слідчий ізолятор, тоді як вона не мала тривалих побачень, у зв`язку з тим, що перебувала під слідством.

Також в установі порушується право ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допомогу. Так, під час візиту встановлено, що в установі відсутнє стаціонарне відділення. Тому ув’язнені, які хворіють на соматичні хвороби, отримують лікування в загальних камерах. Наявний флюорографічний апарат несправний з листопада 2020 року, відповідно ув’язненням не проводиться повне медичне обстеження, що призводить до неналежного надання медичної допомоги та недотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом в установі.

Крім того, встановлені факти безоплатної праці засуджених, які виконують роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятору, а деяким з них не виплачувалась доплата за роботу у нічний час.

За результатами моніторингових візитів до зазначених установ Міністерству юстиції України та іншим органам влади будуть спрямовані звіти із зазначенням виявлених порушень прав в’язнів та наданням рекомендацій щодо їх усунення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини