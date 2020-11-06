У Хмельницькому чоловіка викрили у розповсюдженні облікових даних громадян

Логіни та паролі доступів до соціальних мереж, поштових скриньок, електронних гаманців зловмисник збував на закритих форумах та в одному із популярних месенджерів. Досудовим розслідуванням встановлено факт розповсюдження фігурантом бази даних, яка містить відомості щодо 2,8 мільйона авторизаційних даних облікових записів користувачів мережі Інтернет.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрили жителя м. Хмельницького, який причетний до несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Мешканець обласного центру здійснював розповсюдження конфіденційної інформації користувачів мережі Інтернет, серед якої були логіни та паролі доступу до різних інтернет-ресурсів, електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж та електронних гаманців.

Отриману інформацію правопорушник перевіряв на факт відповідності відомостей для входу до різноманітних вебресурсів та в подальшому здійснював розповсюдження одержаних даних на закритих форумах та в одному із популярних месенджерів.

Досудовим розслідуванням встановлено факт розповсюдження фігурантом бази даних, яка містить відомості щодо 2,8 мільйона авторизаційних даних облікових записів користувачів мережі Інтернет.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області