У Хмельницькому на хабарі затримали автоінструкторку

36-річна хмельничанка вимагала у місцевого жителя 2800 гривень за успішне складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення.

У Хмельницькому по вул. Західно Окружній на території сервісного центру працівники слідчого відділу спільно з оперативниками Хмельницького районного управління поліції затримали автоінструкторку однієї з приватних автошкіл міста.

Зловмисниця вимагала у 25-річного чоловіка 2800 гривень за успішне складання практичного іспиту з кермування.

Жінку затримали під час отримання зазначеної суми. Їй вже оголосили про підозру за ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області