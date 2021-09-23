У Хмельницькому викладача ліцею затримали за збут амфетаміну

Під час обшуків у 38-річного викладача одного із ліцеїв міста, окрім амфетаміну, поліцейські вилучили також марихуану, «солі», пристрої для вживання наркотиків тощо.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ за процесуального керівництва прокуратури викрили в обласному центрі чергового наркоторговця.

Чоловік збував наркотичні речовини серед наркозалежних міста. Часом використовував для цього навіть перерви між заняттями в навчальному закладі, де працював. Затримали його вчора, 22 вересня, під час збуту чергової дози амфетаміну.

Під час обшуків у чоловіка вилучили грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, мобільний телефон, пристрої для вживання наркотиків, а також пакети та згортки з амфетаміном, «солями» та марихуаною.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Згідно ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області