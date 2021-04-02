У Хмельницькому жінка вбила дочку, яку відсудила у прийомних батьків

Минулого року біологічна матір через суд забрала 4-річну доньку з прийомної родини.



У Хмельницькому розпочався судовий процес над матір’ю, яка, за даними слідства, до смерті побила власну дитину.

Про це 1 квітня йдеться у сюжеті ТСН.

Усе сталося минулого року: тоді біологічна матір через суд забрала 4-річну доньку з прийомної родини. Коли дівчинці був рік, суд позбавив біологічну матір батьківських прав, бо залишала дочку напризволяще. Згодом жінка запевняла суддів: узялася за розум.

Та дитина, повернувшись до неї, стала проситися назад, у прийомну родину. Мати її за це лупцювала. Востаннє, кажуть слідчі, так побила, що дівчинка впала в глибоку кому і згодом померла. Названі батьки поховали малу і забрали з притулку її старшу 7-річну сестричку. Тепер вимагають довічного ув’язнення для матері дівчаток. // Діло