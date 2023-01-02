У Хмельницькому оголосили підозру 21-річному молодику, який викрав з підприємства майже ₴150 тисяч

Зловмисник уночі проник на територію і з сейфа викрав зазначену суму. Проте поліцейські доволі швидко встановили особу крадія.

До Хмельницького райуправління поліції із заявою про крадіжку звернувся директор одного з підприємств. Як з’ясували поліцейські, невідомий, відтиснувши вікно, проник на територію. Далі розбив скло в одному з кабінетів, зайшов туди і за допомогою болгарки зробив у сейфі отвір та викрав близько 150 тисяч гривень.

Працівники кримінальної поліції оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний хмельничанин, який і раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури молодику уже оголосили підозру.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області