У Хмельницькому засуджено чоловіка, який обікрав жінку на суму понад ₴395 тисяч

Зловмисник, пошкодивши вікно, проник у житло й виніс з квартири гроші, ювелірні вироби та інші цінні речі. Суд визнав 37-річного чоловіка винним й призначив йому 5 років позбавлення волі.

Наприкінці серпня минулого року до поліції звернулася 46-річна жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Поліцейські, виїхавши на місце події, з’ясували, що невідома особа пошкодила вікно у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки по вул. Панаса Мирного й проникла всередину. Зловмисник викрав 400 доларів США та понад 800 євро, а також чимало ювелірних прикрас та інші цінності. Загальна сума збитків склала понад 395 тисяч гривень.

Оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до злочину причетний 37-річний місцевий житель, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Частину викраденого поліцейські вилучили, решту — обвинувачений збув.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження й визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області