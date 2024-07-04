У Івано-Франківську чоловік накинувся на представника ТЦК
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 56-річного мешканця Надвірнянського району, який звинувачується у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості працівнику Івано-Франківського міського ТЦК та СП.
Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.
Інцидент стався у березні цього року на одному з мобільних блокпостів міста. Під час оповіщення пасажирів маршрутного автобуса про мобілізаційні заходи між військовослужбовцем та одним із пасажирів виник конфлікт. В результаті обвинувачений завдав працівнику ТЦК та СП ударів по голові, спричинивши травми середньої тяжкості.Tweet