У Івано-Франківську чоловік накинувся на представника ТЦК

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 56-річного мешканця Надвірнянського району, який звинувачується у нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості працівнику Івано-Франківського міського ТЦК та СП.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

«Між одним із пасажирів та військовослужбовцем виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс службовій особі удари по голові, чим спричинив тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався у березні цього року на одному з мобільних блокпостів міста. Під час оповіщення пасажирів маршрутного автобуса про мобілізаційні заходи між військовослужбовцем та одним із пасажирів виник конфлікт. В результаті обвинувачений завдав працівнику ТЦК та СП ударів по голові, спричинивши травми середньої тяжкості.