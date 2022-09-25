У Кам’янському чоловік ударив ножем перехожого

Житель Кам’янського накинувся на перехожого з ножем.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на пресслужбу Кам’янського районного управління поліції.

Інцидент стався 22 вересня близько 22:00 на лівому березі міста. 44-річний чоловік, повертаючись додому, зустрів компанію незнайомців. Між ними виник конфлікт, який невдовзі переріс у бійку.

Містянин дістав ножа і вдарив ним 40-річного опонента. На щастя, потерпілий вижив. Його доправили до медустанови.

Нападника було затримано. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.