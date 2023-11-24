У Кам’янському затримали 20-річного онука, який викрав гроші з картки дідуся

Хлопець встановив на своєму мобільному телефоні банківський додаток. Коли прийшло повідомлення про зарахування пенсії, протягом дня він витратив усі гроші дідуся.

Наступного дня після надходження пенсії 73-річний чоловік пішов до банку, аби зняти кошти, але картка виявилася порожньою.

Поліцейські відділення поліції № 1 Кам’янського РУП встановили обставини злочину. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою, юнаку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліцейські нагадують, ніколи, за жодних обставин не повідомляйте дані своїх карток. Ця інформація конфіденційна – нею повинні володіти виключно власники банківських рахунків.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП