У Кам’янці-Подільському затримали вимагачів неіснуючих боргів

Зловмисники вимагали гроші у чоловіка, погрожуючи фізичною розправою та пошкодивши його майно.

За фактом вимагання надуманого боргу групою осіб у 48-річного мешканця Кам’янця-Подільського, батька одного зі співробітників батальйону патрульної поліції спеціального призначення «Миротворець», до розкриття злочину взялися оперативники Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та обласного Управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Правоохоронці швидко встановили рекетирів, якими виявилися 31-річний та 34-річний чоловіки. Вдаючись до психологічного тиску, вони відправляли на телефон «боржника» смс-повідомлення з погрозами розправитись із чоловіком та його рідними, якщо він «не поверне» їм 1 000 доларів США. Згодом зловмисники перейшли до дій: прокололи шини автівки, розбили в ній вікна, облили «зеленкою» та залишили поруч із машиною «коктейль Молотова».

За зібраними матеріалами слідчі ГУНП у Хмельницькій області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Після переказу вищезазначеної суми на банківську картку одного з фігурантів працівники поліції та прокуратури, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, затримали вимагачів. За місцем їхнього мешкання та у їхніх автомобілях проведено санкціоновані обшуки.

Наразі затриманим оголошено про підозру, до суду подано клопотання на обрання їм запобіжного заходу. У разі доведення вини зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України