У Києві чоловік ледь не вбив свого товариша праскою

Під час розпиття алкогольних напоїв між знайомими виникла суперечка, у ході якої фігурант схопив побутовий прилад та декілька разів вдарив потерпілого по голові. Тепер правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції Києва від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію 40-річного чоловіка із численними забоями голови з вулиці Олекси Тихого. Для відпрацювання отриманої інформації на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, що до нанесення тілесних ушкоджень причетний товариш постраждалого. Встановлено, що після спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, під час якої правопорушник схопив праску та кілька разів вдарив потерпілого по голові.

Речовий доказ з місця події поліцейські вилучили, а зловмисника розшукали та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – уродженець Київської області, 1969 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок та грабежів.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва