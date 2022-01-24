У Києві чоловікам повідомили про підозру за вимагання грошей у ІТ-спеціаліста

Спільники змушували потерпілого віддати їм 30 тисяч доларів США. Двох фігурантів затримали під час передачі частини суми у розмірі десяти тисяч іноземної валюти. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

У рамках реалізації оперативної інформації слідчі Голосіївського управління поліції за оперативного супроводження співробітників управління стратегічних розслідувань міста Києва та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури викрили осіб, які вимагали у киянина неіснуючий борг у сумі 30 тисяч доларів США.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що у грудні минулого року зловмисники домовились про зустріч з IT-спеціалістом у закладі харчування, розташованого на вулиці Курнатовського. При зустрічі, погрожуючи зброєю й фізичною розправою, фігуранти вимагали у потерпілого віддати гроші, які він нібито заборгував їм за використання комп’ютерної програми. Іноземця та місцевого мешканця, 1989 років народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі їм частини «боргу» у розмірі 10 тисяч доларів США.

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили правопорушникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання за попередньою змовою групи осіб, з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна. Правоохоронці звернулися до районного суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва