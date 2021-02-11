У Києві іноземця затримали за розбійний напад

Під час розмови між приятелями виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків, погрожуючи пістолетом, відібрав мобільний телефон та гроші. За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До столичної поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив про те, що на вулиці Академіка Булаховського під погрозою пістолета у нього відібрали особисті речі. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, поспілкувавшись із заявником, правоохоронці встановили, що нападником виявився знайомий потерпілого:

«Отримавши прикмети, ми відразу передали орієнтування усім патрулям столиці та відпрацювали прилеглу територію. Завдяки злагодженим діям патрульних, оперативників та дільничних офіцерів через півтори години ми затримали зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин іншої держави, в якого під час поверхневої перевірки виявили предмет, схожий на пістолет, а також телефон та грошові кошти заявника».

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва київської місцевої прокуратури №8 слідчі готують клопотання до суду для обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва