У Києві охоронець паркінгу побив водія

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про бійку між двома чоловіками на вулиці Златоустівській. Для з’ясування усіх обставин інциденту на місце скоєння злочину прибула слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці з’ясували, що конфлікт трапився між охоронцем паркінгу та 40-річним власником іномарки:

«Чоловіку не сподобалось, як водій припаркував своє авто біля виїзду з паркінгу, тож він підійшов до власника автівки та вдарив його по голові. Внаслідок інциденту потерпілого госпіталізували у лікарню із закритою черепно-мозковою травмою. Наразі чоловіка прооперовано та він знаходиться під наглядом медиків. Порушника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Дніпропетровщини, 1982 року народження».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва