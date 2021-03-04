У Києві педофіл напав на дівчинку в ліфті багатоповерхівки — ЗМІ

У Дніпровському районі Києва злочинець спробував зґвалтувати в ліфті 11-річну дівчинку.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, це сталося 3 березня в одному з багатоповерхових будинків на проспекті Романа Шухевича. Дитина самостійно поверталася зі школи.

«Вслід за дівчинкою в ліфт зайшов невідомий чоловік. Він відразу ж став чіпати її, роздягати – збирався зґвалтувати. Однак дитині вдалося вирватися й вискочити з кабіни. Фізично вона не постраждала», – розповіло джерело.

За попередньою інформацією, злочинець високого зросту й лисий.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Злочинцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Батькам варто поговорити з дітьми й попросити їх бути уважними: щонайменше – не заходити в під’їзд і ліфт із незнайомими людьми.