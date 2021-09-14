У Києві почали судити колишнього начальника поліції Одеської області

Справа стосується торгівлі сигаретами, які були речовим доказом.

У Вищому антикорупційному суді в понеділок, 13 вересня, почали судити колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна.

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що на підготовче засідання з’явилися всі обвинувачені, включаючи керівника приватної компанії, який з 2019 року знаходився в розшуку.

Він два роки ховався від слідства за кордоном, але перед судовим розглядом несподівано повернувся в Україну, перетнувши кордон зі сторони Молдови. Цього обвинуваченого арештували з заставою 4 млн гривень.

Головін, його колишній заступник Костянтин Гейко і двоє підприємців проходять у справі, яка стосується контрабанди сигарет.

Слідство вважає, що у 2018 році вони продали сім контейнерів контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів. Вартість сигарет оцінюється у 13 млн гривень.

В липні 2019 року всім чотирьом повідомили про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим).

У серпні 2021 року обвинувальний акт було передано в суд. // LB.ua