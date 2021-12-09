У Києві повідомлено про підозру зловмиснику, який вдарив ножем знайомого
За нанесення тяжких тілесних ушкоджень фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.
До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у сусідній квартирі на вулиці Героїв Дніпра чоловік поранив ножем співмешканця власниці оселі. На вказану адресу виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та «швидка».
Правоохоронці опитали правопорушника та свідків інциденту і встановили, що між чоловіками виникла сварка, а потім бійка, під час якої син вдарив співмешканця матері кухонним ножем у груди. Потерпілого госпіталізували у лікарню, наразі його життю нічого не загрожує.
Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний киянин.
Слідчий Оболонського управління поліції за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet