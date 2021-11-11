У Києві судитимуть чоловіка за хуліганські дії відносно знайомого

Правоохоронці направили матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до Деснянського районного суду. За скоєне фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася у червні цього року на вулиці Академіка Курчатова Деснянського району столиці. Тоді до поліції Києва від перехожого надійшло повідомлення про виявлення біля супермаркету чоловіка з тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група та лікарі.

Начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко повідомив, що за скоєння даного злочину працівники карного розшуку затримали 36-річного уродженця Донеччини. Чоловік раніше відбував покарання за грабіж та зґвалтування:

«Ми встановили, що в той день двоє товаришів вживали алкогольні напої. Згодом між ними відбувся конфлікт, у ході якого один із них розбив скляну пляшку та уламком вдарив опонента у шию. Ми затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження».

У ході досудового розслідування слідчі Деснянського управління поліції отримали висновок судово-медичної експертизи про отримання потерпілим легких тілесних ушкоджень та встановили хуліганські мотиви вчинення правопорушення. Тож перекваліфікували кримінальне провадження з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження на ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України –хуліганство.

«Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали провадження з обвинувальним актом передано до районного суду. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі» — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва