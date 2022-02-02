У Києві судитимуть групу наркоторговців

Правоохоронці вилучили у фігурантів наркотиків на понад один мільйон гривень. Слідчі довели причетність зловмисників до десяти епізодів наркозлочинів. Відтепер їм загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на початку минулого року слідчі поліції Києва спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури припинили злочинну діяльність групи наркоторговців. До її складу входили іноземець, який був організатором, та два його спільники — громадяни України, які займалися розповсюдженням наркотиків.

Затримані «спеціалізувалися» на збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, таких як карфентаніл, метадон та дифенгідрамін на території міста Києва та Київської області. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів різноманітні наркотичні речовини, вартістю понад один мільйон гривень.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою. У ході досудового розслідування слідчі довели причетність зловмисників до десяти епізодів наркозлочинів у складі організованої групи.

Троє фігурантів були затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, але вийшли з-під варти, сплативши застави у розмірі від 100 000 до 200 000 гривень.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду справи по суті. Зловмисникам загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва