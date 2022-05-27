У Києві судитимуть пособника окупантів

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця столиці, який упродовж березня-квітня поширював в інтернеті публікації груп російських пропагандистів з виправдовуванням збройної агресії російської федерації та прославленням (глорифікацією) військовослужбовців збройних формувань країни-агресора.

Чоловік, будучи колишнім кадровим військовим армії СРСР, піддався інформаційній пропаганді, яка масово поширюється російськомовними джерелами, та поширював у соціальній мережі публікації, у тому числі із закликами підтримки дій рф на території України, повалення демократично обраної української влади та підтримкою так званого «русского мира»

Дії обвинуваченого кваліфіковано слідством за ч. 2 ст. 436-2 КК України, максимальне покарання за яке передбачає позбавлення волі до 5 років із конфіскацією майна.

На теперішній час підозрюваний після оприлюднення звірств російських військових на території передмістя Києва кардинально змінив свою позицію та повністю розкаявся у вчиненому.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура