У Києві судитимуть чоловіка, який влаштував стрілянину та побив жінку

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно 35-річного правопорушника, який у ході конфлікту вистрелив із рушниці у бік чоловіка та вдарив жінку.

Подія сталася у вересні у Деснянському районі столиці. Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення про побиття жінки та стрілянину. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, наряд патрульної поліції та бригада медиків.

Заступник начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Олена Басок розповіла, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 35-річного уродженця Сумської області:

«Між фігурантом та подружжям виник конфлікт через нібито крадіжку його риболовецької сітки. У ході суперечки він вистрелив із рушниці в землю перед ногами чоловіка, а потім вдарив прикладом по голові його жінку, чим спричинив їй легкі тілесні ушкодження. Згідно з висновком експертизи, правопорушник стріляв із мисливської рушниці, яка є гладкоствольною вогнепальною зброєю».

Слідчі Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 3 повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт передано до Деснянського районного суду. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва