У Києві судитимуть шахрая, який за 25 тис. доларів обіцяв керівну посаду в НБУ

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який шахрайським шляхом намагався заволодіти 25 тис. доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду в Національний банк України (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, посилаючись на нібито наявні зв’язки з керівництвом Національного банку України, вимагав вказані кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку за позитивне вирішення питання про його призначення.

Зловмисника затримали в червні 2020 року під час одержання ним частини обумовленої суми в розмірі 15 тис. доларів США.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура