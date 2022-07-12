У Києві викрито аферистів, які заволоділи майном померлого (відео)

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, викрили групу аферистів, які за підробленими документами заволоділи об’єктами нерухомості покійного киянина. Серед фігурантів – колишні поліцейська та депутат однієї з облрад України, «чорний нотаріус», адвокат.

Наприкінці 2020 року працівники центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України одержали інформацію про неправомірні дії керівника сектору одного із департаментів поліції. Після ретельної перевірки факт причетності майора поліції до протиправної діяльності знайшов своє підтвердження.

Було встановлено, що співробітниця поліції організувала схему незаконного заволодіння майном свого співмешканця, який наприкінці 2020 року помер через хворобу. Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, вона на підставі підроблених документів переоформила майно померлого на довірених осіб. Через деякий час сама офіційно стала власником квартири, заміського будинку, двох гаражних боксів та машини марки BMW. До незаконної оборудки жінка залучила колишнього депутата однієї з обласних рад, «чорного нотаріуса» та адвоката, за допомогою яких, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснювала махінації з об’єктами нерухомості, які належали покійному киянину.

Співробітниця була звільнена зі служби з органів Національної поліції України.

12 липня 2022 року оперативники внутрішньої безпеки спільно зі слідчими Головного управління ДБР, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, провели у учасників шахрайської комбінації санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили і вилучили документи, мобільні телефони, електронні носії інформації, гербові печатки різних державних установ та судів.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора змовникам вже оголошено про підозру за вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою, передбаченого ст.190 (Шахрайство), ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України