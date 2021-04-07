У Києві викрито діяльність лабораторії з виробництва амфетаміну

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримано чоловіка та жінку, які облаштували діяльність нарколабораторії та збували наркотичні засоби та психотропні речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Так, під час затримання та проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили близько 100 г амфетаміну, що є особливо великим розміром, 1 кг прекурсорів, 50 пігулок МДМА та 200 г канабісу.

Крім того, у ході обшуку було вилучено обладнання, хімічні речовини та лабораторний посуд для виготовлення амфетаміну, упаковки для фасування, предмети, схожі на пістолет, револьвер та 83 патрони до них, грошові кошти.

Двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Вилучені речовини направлені на дослідження до Київського НДЕКЦ МВС України.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно із Шевченківським УП ГУНП у м. Києві, ДОТЗ НП України, УОТЗ та УОС ГУНП у м. Києві з залученням полку поліції особливого призначення №1 ГУ НП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура