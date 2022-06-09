У Києві викрито нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва викрито діяльність нарколабораторії, яку організував 33-річний киянин в гаражному боксі на території Дарницького району столиці.

Так, у ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали чоловіка, який при собі мав розфасовані до збуту згортки з амфетаміном.

Встановлено, що затриманий сам виготовляв психотропні речовини, облаштувавши лабораторію в орендованому ним гаражному боксі.

У ході обшуку в гаражному приміщені вилучено лабораторне обладнання, 300 г амфетаміну, 200 г фенілнітропропену, канабіс та 15 кг прекурсорів.

Орієнтовний щомісячний прибуток від наркобізнесу складав 300 тис. гривень.

Наразі 33-річному затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викриття злочинної діяльності проводилось за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури працівниками УБН у м. Києві ДБН НП України спільно з слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура