У Києві викрито незаконну діяльність інтернет-магазину автозапчастин

Головним слідчим управління ДФС та податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрито незаконну діяльність інтернет-магазину, через який по всій території України здійснювалась реалізація автомобільних запчастин та супутніх товарів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) встановлено, що службові особи інтернет-магазину протягом 2018-2019 років здійснювали реалізацію товарів за готівку без відображення цих операцій в бухгалтерській та податковій звітності. Продаж оформлювався нібито від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

За попередніми підрахунками, внаслідок таких дій до бюджету не надійшло понад 7,5 мільйонів гривень податків.

В ході проведених у м.Києві та Київській області обшуків в офісних та складських приміщеннях, що використовувались у незаконній діяльності, а також за адресами проживання фігурантів, вилучено майже 500 тисяч гривень готівкою, понад 70 печаток та кліше підписів, чорнові записи тощо.

Досудове розслідування триває.

Державна фіскальна служба України