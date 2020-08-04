У Києві затримали чоловіка, який через ревнощі до смерті побив співмешканку

Від отриманих травм жінка померла на місці. Фігуранту загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До чергової частини столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у ванній кімнаті квартири на проспекті Маяковського вони виявили 39-річну жінку з ознаками насильницької смерті. На адресу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко, двері квартири правоохоронцям відчинив чоловік, який згодом зізнався у злочині:

«На ґрунті ревнощів між жінкою та її 48-річним співмешканцем напідпитку виникла сварка. Під час конфлікту чоловік почав її бити по тілу та голові. Після цього потерпіла пішла у ванну, де через деякий час померла».

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази направили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва