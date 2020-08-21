У Києві затримали громадянина Ірану, який підпалював автівки (відео)

Близько 18:00 біля поліграфкомбінату «Україна» працівниками поліції та небайдужими громадянами було затримано чоловіка (громадянина Ірану), який здійснював підпали автомобілів в Шевченківському районі міста Києва.

Працівники Національної поліції впізнали особу з орієнтування.

Чоловік почав тікати, але завдяки вдалим діям небайдужих громадян був знешкоджений та затриманий.

Чоловіка направлено до Шевченківського ГУНП міста Києва для проведення подальших слідчих дій.

Киев Оперативный