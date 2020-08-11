У Києві затримали організатора схеми розкрадання майна одного з підприємств Держрезерву

Правоохоронці затримали радника директора одного з державних підприємств Державного агентства резерву України під час отримання 1 000 000 гривень неправомірної вигоди. Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, які надають право отримати зерно зі складів державного підприємства.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Служби безпеки України затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що радник директора одного з державних підприємств Держрезерву, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву третіми особами.

За 1 000 000 гривень хабара зловмисник надав приватному підприємцю підроблені документи про отримання від підконтрольної йому юридичної особи на зберігання до складів держпідприємства пшениці масою 1 300 тонн. При цьому пшениця на склад так і не надійшла. Надалі приватний підприємець міг звернутися з отриманими підробленими документами до Держрезерву України та отримати нібито передане ним на зберігання зерно пшениці.

Відтак зловмисник мав надати можливість заволодіти сільгосппродукцією, що належить державі та зберігається на цьому державному підприємстві, на загальну суму близько 8 мільйонів гривень.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)